В Путятине открыли мемориальную доску в честь ветерана Ивана Слепова

7 ноября у здания Путятинской полиции открыли мемориальную доску в честь участника Великой Отечественной войны, сержанта милиции в отставке Ивана Никоноровича Слепова. Мероприятие прошло в рамках чествования памяти героя, который отдал жизнь служению Родине. Право открыть доску получили заместитель главы администрации по соцвопросам Ирина Давыдова и начальник полици МО МВД России «Шацкий» Андрей Грек. Участники почтили память Слепова минутой молчания и возложили цветы. Иван Слепов, родившийся в 1926 году в Путятине, ушел на фронт в 1944 году, после войны служил в милиции, окончив службу старшим сержантом, и работал истопником на пенсии.

7 ноября у здания Путятинской полиции состоялось открытие мемориальной доски в честь участника Великой Отечественной войны, сержанта милиции в отставке Ивана Никоноровича Слепова. Мероприятие прошло в рамках чествования памяти героя, который отдал свою жизнь служению Родине, пишет ИД «Пресса».

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Путятинского округа, майор в отставке Виталий Рыблов. Он отметил важность сохранения памяти о таких людях, как Иван Слепов, и поблагодарил всех, кто помог в организации данного мероприятия.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено заместителю главы администрации округа по социальным вопросам Ирине Давыдовой и начальнику пункта полиции МО МВД России «Шацкий» Андрею Греку. Участники митинга почтили память Ивана Слепова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Иван Никонорович Слепов родился в 1926 году в Путятине и ушел на фронт в 1944 году. После войны он служил в милиции и ушел в отставку в звании старшего сержанта. На пенсии продолжал трудиться в должности истопника.

Виталий Рыблов выразил благодарность Роману Савцову и Александру Балонину из агентства недвижимости «Квартал» рабочего поселка Шилово за финансовую помощь, благодаря которой удалось реализовать этот важный проект. «Вечная память нашему земляку», — добавил он.

Фото: ИД «Пресса»