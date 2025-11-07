В перинатальном центре в Рязани в октябре родилось рекордное число детей за год

Отмечается, что в октябре в Перинатальном центре родился 441 ребенок. Всего на свет появились 220 девочек и 221 мальчик. Самый крошечный ребенок весил 490 граммов, крупный — 4 540 граммов. Кроме того, в октябре родились четыре пары двойняшек.

В перинатальном центре в Рязани в октябре родилось рекордное число детей за год. Об этом 7 ноября сообщили в соцсетях медучреждения.

Отмечается, что в октябре в Перинатальном центре родился 441 ребенок. Всего на свет появились 220 девочек и 221 мальчик.

Самый крошечный ребенок весил 490 граммов, крупный — 4 540 граммов.

Кроме того, в октябре родились четыре пары двойняшек.