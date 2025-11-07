В Кремле прокомментировали идею сделать 7 ноября выходным днем

Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин прокомментировал идею сделать 7 ноября выходным днем. Об этом сообщило РИА Новости.

