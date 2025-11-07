В Красноярском крае мужчина зарезал подростка, заступившегося за девушку

В Красноярском крае мужчина зарезал подростка, заступившегося за девушку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что пьяный мужчина пришел в ночной клуб и поругался с посетительницей. Его выгнали. Мужчина вернулся с кухонным ножом. В это время заведение было закрыто и потасовка произошла на улице.

По данным канала, в какой-то момент злоумышленник достал нож и пырнул им 17-летнего подростка. От полученных травм он скончался на месте.

Уточняется, что друзья погибшего избили мужчину, после передали его полицейским.

Фото на главной — Telegram-канал «ЧП Красноярский край | Новости | ДТП»