В Ермишинском районе заметили стаи свиристелей

В Ермишинском районе наблюдается массовое скопление свиристелей. Об этом пишет пресс-служба райадминистрации. Как сообщается, эти птицы заполнили улицы и парки. Жители отмечают, что стаи свиристелей питаются рябиной и виноградом, а их пение слышится по окрестностям. В посте поясняют, что такое явление не редкость в осенне-зимний период, когда свиристели мигрируют в поисках пищи. «Когда в северных лесах, где они обычно гнездятся, урожай ягод скуден, свиристели отправляются на юг в поисках пропитания. И наши края, богатые рябиной и другими ягодами, становятся для них настоящим раем», отмечает автор.

Фото: Администрация Ермишинского района во ВКонтакте