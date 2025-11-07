В ДТП в Рязанской области пострадали трехлетний ребенок и новорожденный

ДТП произошло 6 ноября, примерно в 14:00, на 46-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». 41-летний рязанец, управляя автомобилем «Шкода Октавия», столкнулся с «Шевроле Клан», за рулем которого был 36-летний житель Старожиловского района. Пассажиры «Шкоды» в возрасте 3-х лет и одного месяца получили травмы. Пострадавшим оказана медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

