Участники СВО и их родные посетили музей обороны и тыла в Рыбновском районе

Участники специальной военной операции и их семьи посетили музей обороны и тыла в селе Баграмово Рыбновского района, сообщает пресс-служба правительства региона. Такие экскурсии проводятся на регулярной основе. Для посетителей была организована обзорная экскурсия. Гости музея ознакомились с документами и фотографиями времён Великой Отечественной войны, а также с личными вещами Героя Социалистического Труда Д. М. Гармаш и членов женской тракторной бригады Рыбновской МТС, которой она руководила. Кроме того, им были представлены предметы быта Н. И. Родзевича — бывшего владельца усадьбы в Баграмове, мецената и общественного деятеля. Также посетителям показали образцы сельскохозяйственной и военной техники. У

Фото: КомИнформ Рязанской области