Сотрудники Рязанского приборного завода удостоены региональных наград

Работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) награждены памятными знаками Рязанской области «За наивысшие достижения». Они отмечены за заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд.

Церемония награждения состоялась в Правительстве региона. Губернатор Рязанской области Павел Малков в торжественной обстановке вручил Памятные знаки «За наивысшие достижения» главному метрологу Андрею Баранову и регулировщику радиоэлектронной аппаратуры и приборов Владимиру Мишину.

«Хочу выразить огромную благодарность за эту награду. Очень приятно осознавать, что мои старания, результаты многолетней работы оценили так высоко. И в этом не только моя заслуга, но и заслуга нашего дружного коллектива, в котором мне повезло трудиться. Памятный знак дает хорошую мотивацию ставить новые цели и достигать их», — поделился мнением Андрей Баранов.

Памятным знаком Рязанской области «За наивысшие достижения» награждают за конкретные результаты, достигнутые в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении, культуре, спорте, а также за выполнение заданий особой важности и сложности.