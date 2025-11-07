С 7 ноября виновных в срыве отопительного сезона начнут штрафовать

Теплоснабажающим организациям, управляющим компаниям и муниципальным служащим грозят штрафы, если нарушения не устранят вовремя. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 10 тысяч рублей, юридических лиц — до 40 тысяч рублей. Также могут оштрафовать обычных граждан, если они препятствуют устранению проблем с теплоснабжением, обратил внимание эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. В таком случае нарушителям придется заплатить 500 рублей, либо они получат предупреждение.

