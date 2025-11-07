Рязаньстат назвал среднюю зарплату в регионе

Самые высокие зарплаты на крупных и средних предприятиях региона зафиксированы в Рыбновском районе — 93,8 тысячи рублей, Старожиловском районе — 86,0 тыс. рублей, Пителинском районе — 83,5 тыс. рублей.

Она составила 69,7 тысячи рублей, что на 10,2% выше, чем годом ранее.

Наименьшая зарплата — 33,8 тысячи рублей у работников почтовой и курьерской связи, наибольшая — 147, у работников организаций, чья деятельность связана с разработкой компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг.

Самые высокие зарплаты на крупных и средних предприятиях региона зафиксированы в Рыбновском районе — 93,8 тысячи рублей, Старожиловском районе — 86,0 тыс. рублей, Пителинскомрайоне — 83,5 тыс. рублей.