Рязанская прокуратура внесла представление Управлению дорожного хозяйства за нарушение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокурор внес представление в адрес Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани.