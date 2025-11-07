Рязанцы снова засняли нарушение ПДД водителем маршрутки
На кадрах видно, как водитель маршрутки № 75 поворачивает налево с полосы, предназначенной для поворота только направо. «3 ряда налево. Ни пробки, ни очереди. Все равно надо нарушить», — отметили в посте.
Рязанцы снова засняли нарушение ПДД водителем маршрутки. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life.
На кадрах видно, как водитель маршрутки № 75 поворачивает налево с полосы, предназначенной для поворота только направо.
«3 ряда налево. Ни пробки, ни очереди. Все равно надо нарушить», — отметили в посте.