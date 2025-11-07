Рязанцы рассказали, испытывают ли они страх на работе
67% жителей заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой. Только 30% испытывают какие-либо опасения, наиболее распространенным из которых является риск увольнения или потери работы (8% опрошенных). За ним следует страх недооцененности и маленькой зарплаты (5%), а также закрытия или банкротства предприятия (3%).
Рязанцы рассказали, испытывают ли они страх на работе. Об этом сообщает сервис SuperJob.
По 2% респондентов беспокоятся, что не справятся с обязанностями, опасаются невыплаты зарплаты, конфликтов с руководством или перспективы остаться на текущем месте работы надолго.