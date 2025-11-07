Рязанцы пожаловались на непрекращающуюся утечку воды в Заречном

Рязанцы пожаловались на утечку воды из прорванной трубы в микрорайоне Заречный по улице Новая, д. 6-8. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный». По словам местных жителей, вода продолжает течь уже четвертый день и стремительно приближается к жилым домам. Люди боятся, что скоро может произойти затопление. Рязанцы отметили, что на днях на место происшествия приезжала бригада, которая провела осмотр и пообещала, что работы по ремонту пройдут на следующей неделе. Однако жильцы дома остаются обеспокоены растущим уровнем воды.

Фото: Скопин народный