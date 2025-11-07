Россиянам рассказали, как распознать подключение соседей к домашнему Wi-Fi

Россиянам рассказали, как распознать подключение соседей к домашнему Wi-Fi. Об этом 7 ноября RT сообщил заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин.

По словам эксперта, один из показателей — снижение скорости интернета.

Кроме того, подключение к Wi-Fi можно проверить с помощью панели управления роутером, доступ к которой осуществляется через приложение или браузер.

Если обнаружены неизвестные устройства, то нужно сменить пароль. Также можно включить функцию в панели управления роутером, разрешающую подключение лишь известных устройств, отметил специалист.