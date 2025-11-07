Россиян предупредили о начале магнитной бури
Магнитная буря началась на Земле в пятницу, 7 ноября. Ее уровень — G1 («слабая»). Ранее специалисты сообщали, что ожидаются магнитные бури предпоследнего уровня мощности.
Россиян предупредили о начале магнитной бури. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Магнитная буря началась на Земле в пятницу, 7 ноября. Ее уровень — G1 («слабая»).
Ранее, по данным агентства, специалисты прогнозировали магнитные бури предпоследнего уровня мощности.
Напомним, 6 ноября на Солнце произошли две сильные вспышки.