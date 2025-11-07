Российская армия освободила Успеновку в Запорожской области

Помимо этого, российская армия за неделю нанесла семь групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Поражены: предприятия военной промышленности и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу; транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ; военные аэродромы, ремонтная база вооружения и военной техники; цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников. За неделю средства ПВО сбили 17 управляемых авиабомб, 13 реактивных снарядов HIMARS и 1497 беспилотников. Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ.