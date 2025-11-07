Прокуратура нашла нарушения при трудоустройстве бывших госслужащих в Рязани

Отмечается, что руководитель коммерческой организации не уведомил соответствующий госорган о приеме на работу бывшего госслужащего в установленный законом десятидневный срок. Прокурор возбудил в отношении руководителя и юридического лица два дела об административном правонарушении. Ему назначили штраф в размере от 20 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.