При пожаре в жилом доме в Рязанской области погибла женщина

Пожар произошел утром 6 ноября в деревне Ниловка Сараевского района. Огнем поврежден жилой дом. Погибла женщина 1958 года рождения. Напомним, на тушение выезжали пять человек и два спецавтомобиля.

