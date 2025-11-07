При пожаре в жилом доме в Рязанской области погибла женщина
При пожаре в жилом доме в Рязанской области погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел утром 6 ноября в деревне Ниловка Сараевского района. Огнем поврежден жилой дом.
Погибла женщина 1958 года рождения.
Напомним, на тушение выезжали пять человек и два спецавтомобиля.