Партия «Новые люди» запустила для рязанцев горячую линию по отоплению

В Рязани сторонники регионального штаба партии «Новые люди» после многочисленных обращений побывали в домах, где жители спустя почти месяц после официального начала отопительного сезона жалуются на перебои с подачей отопления. По итогам инспекции в реготделении заявили о запуске собственной «горячей линии», куда можно сообщать о перебоях с отоплением, если не реагируют ответственные службы. Также каждому обратившемуся юрист в сфере ЖКХ даст пошаговую инструкцию, как добиться перерасчета за отопление, если оно отсутствовало.

«Мы побывали в нескольких домах на Касимовском шоссе, на улице Горького, а также на Московской. Везде история примерно одинаковая: со слов жильцов, вовремя не успели подготовить к отопительному сезону теплосети, поэтому происходят то плановые отключения, а то — внезапные. И самое печальное, что это случалось не только в октябре, когда системы запускались. Аналогичные ситуации по сей день, — говорит сторонник партии „Новые люди“ Евгений Семионкин, — перерасчета в квитанциях за октябрь не было».

Слова представителя «Новых людей» подтверждают рязанцы.

«Пришлось заплатить за полный месяц, но тепло было не все дни! Жаловаться бесполезно, а чтобы выбить перерасчет нужно пройти, как говорится, три круга ада», — говорят жительницы дома по Касимовскому шоссе 48, к.4.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артём Морозов говорит, что обращения на перебои с теплом поступают практически ежедневно.

«Городские чиновники попытались объясниться: оказывается ремонт теплосетей. Вынужденный! Вот-вот работы завершат. А сегодня стало известно об отключении еще на четырех улицах, в том числе в детсадах, школах. Люди мерзнут, а коммунальщикам просто объявят „предостережения“. Мы запустили горячую линию, куда можно сообщить о проблемах с подачей отопления, а юрист поможет с подготовкой претензии для перерасчета за отсутствующее отопление. А если вы уже обращались в УК, но результата нет — тоже сообщайте! О вопиющих нарушениях будем сообщать нашим депутатам Госдумы, делать обращения и добиваться решения проблем вместе!», отмечает он.

Свои обращения можно направить в соцсети регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области. Телефон горячей линии по отоплению: +7 (904) 060-47-48.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» обратились к министру ЖКХ с предложением включать отопление раньше срока по решению жильцов, проголосовавших на «Госуслугах». Согласно инициативе, жильцам многоквартирных домов предлагается голосовать за начало отопительного сезона, и, если большинство людей одной ресурсоснабжающей организации проголосуют за включение отопления, запускать его.

«Реализация указанной инициативы позволит гражданам самостоятельно устанавливать комфортное для большинства жителей начало отопительного сезона в своих домах, а также решит проблему невозможности включения отопления в отдельном многоквартирном доме по централизованной системе отопления», — говорится в запросе.