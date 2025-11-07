Несколько улиц в Рязани остались без отопления

Из-за ремонтно-восстановительных работ приостановлена подача отопления до устранения повреждения по следующим адресам: улица Электрозаводская, дома №№ 54 В, 54 г, 56, 79, 81; улица Лермонтова, дома №№ 8, 10, 12, 16, 18, 20; улица Новая, дом № 102; улица Фирсова, дома №№ 4 корпус 1, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 18 корпус 14, 20 корпус 1, 22, 22 корпус 1, 24. В зону отключения попали школы №№ 14, 15, детские сады №№ 60,96.

Несколько улиц в Рязани остались без отопления. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РГРЭС».

