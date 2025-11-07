Несколько населенных пунктов в Рязанской области останутся без света

В связи с плановыми работами ЦУС «Рязаньэнерго» будет отключение электроэнергии: 8 и 9 ноября с 09-00 до 17-00 д. Черное; 10 ноября с 09-00 до 17-00 д. Часлово, с. Задне-Пилево.