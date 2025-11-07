На благоустройство вокруг нового Дома культуры в Пителине потратят 31,3 млн

Согласно документам, на территории Дома культуры высадят кустарники и многолетние цветники. Там установят скамейки, урны, железобетонные вазоны. Тротуар покроют плиткой. Также появится ограждение, калитки и ворота. Помимо этого, предусмотрены работы по обустройству спортивной площадки с травмобезопасным покрытием. В проекте контракта отмечается, что на выполненные работы действует гарантия в пять лет. Срок исполнения контракта: с даты заключения договора по 30 декабря 2025 года. Заказчик — Управление строительного комплекса, сельского и жилищно-коммунального хозяйства администрации Пителинского муниципального округа Рязанской области. Ранее стало известно, что в Пителине подрядчик построит зрительный зал, библиотеку, кружковые и административно-бытовые помещения. Стоимость работ — 197,3 миллиона рублей. Председатель рязоблдумы Аркадий Фомин заявлял, что в планах сдать долгожданный Дом культуры в поселке Пителино к Новому году.

