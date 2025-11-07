Минюст России пополнил список иноагентов историком, журналистом и акционистом

Министерство юстиции России обновило перечень иностранных агентов. Об этом сообщает «Ъ». В список добавлены политолог Георгий Чижов, историк Алексей Уваров, журналист Александр Пичугин, акционист Павел Крисевич, активист Борис Золотаревский и социолог Маргарита Завадская. Также в реестр попали проект «Черта» и форум свободной культуры в Европе «СловоНово». По данным Минюста, эти лица и организации обвиняются в распространении материалов иноагентов и ложной информации о действиях российских властей, а также в критике военных действий на Украине и формировании негативного имиджа российской армии. На 7 ноября в реестре значатся 1107 физических и юридических лиц.

