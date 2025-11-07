Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
11°
Вск, 09
Пнд, 10
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.29 / 81.40 07/11 18:15
Нал. EUR 94.09 / 95.25 07/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 077
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 962
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 869
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 585
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Минюст России пополнил список иноагентов историком, журналистом и акционистом
Министерство юстиции России обновило перечень иностранных агентов. Об этом сообщает «Ъ». В список добавлены политолог Георгий Чижов, историк Алексей Уваров, журналист Александр Пичугин, акционист Павел Крисевич, активист Борис Золотаревский и социолог Маргарита Завадская. Также в реестр попали проект «Черта» и форум свободной культуры в Европе «СловоНово». По данным Минюста, эти лица и организации обвиняются в распространении материалов иноагентов и ложной информации о действиях российских властей, а также в критике военных действий на Украине и формировании негативного имиджа российской армии. На 7 ноября в реестре значатся 1107 физических и юридических лиц.

Министерство юстиции России обновило перечень иностранных агентов. Об этом сообщает «Ъ».

В список добавлены политолог Георгий Чижов, историк Алексей Уваров, журналист Александр Пичугин, акционист Павел Крисевич, активист Борис Золотаревский и социолог Маргарита Завадская. Также в реестр попали проект «Черта» и форум свободной культуры в Европе «СловоНово».

По данным Минюста, эти лица и организации обвиняются в распространении материалов иноагентов и ложной информации о действиях российских властей, а также в критике военных действий на Украине и формировании негативного имиджа российской армии.

На 7 ноября в реестре значатся 1107 физических и юридических лиц.