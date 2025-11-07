Рязань
Мэрия Рязани объявила о поиске наследников четырех квартир
Мэрия Рязани объявила о поиске наследников четырех квартир. Соответствующее извещение опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Администрация объявила о розыске наследников следующего имущества:

  • квартиры № 13, расположенной по адресу: улица Предзаводская, дом № 7, собственником являлся Агапов Сергей Анатольевич, умерший 17.09.2018;
  • квартиры № 146, расположенной по адресу: улица Гоголя, дом № 36, собственником была Назарова Елена Анатольевна, умершая 05.08.2022;
  • 2/3 доли в праве на квартиру № 56, расположенную по адресу: улица Бирюзова, дом № 31 корпус 1, собственником являлась Зенкова Татьяна Руфимовна, умершая 14.09.2021;
  • квартиры № 27, расположенной по адресу: улица Дачная, дом № 6, владельцем был Николаев Николай Вячеславович, умерший 06.04.2025.

Наследников или людей, обладающих информацией о них, попросили обратиться в управление энергетики и ЖКХ администрации по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 3, телефон: 25-85-69.