Мэрия Рязани объявила о поиске наследников четырех квартир

Администрация объявила о розыске наследников следующего имущества: квартиры № 13, расположенной по адресу: улица Предзаводская, дом № 7, собственником являлся Агапов Сергей Анатольевич, умерший 17.09.2018; квартиры № 146, расположенной по адресу: улица Гоголя, дом № 36, собственником была Назарова Елена Анатольевна, умершая 05.08.2022; 2/3 доли в праве на квартиру № 56, расположенную по адресу: улица Бирюзова, дом № 31 корпус 1, собственником являлась Зенкова Татьяна Руфимовна, умершая 14.09.2021.