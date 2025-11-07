ГАИ анонсировала очередной рейд в Рязанской области

В пятницу, 7 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут в регионе рейд «Встречная полоса». Он направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу движения. За нарушение грозит лишение «прав» или штраф 7 500 рублей, напомнили в ГАИ.