Еще 34 рязанца за неделю получили штрафы за незаконную торговлю

Всего с начала 2025 года 1 841 нарушитель привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 5 281 100 рублей. В мэрии рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья, так как у продавцов нет санитарных книжек.

Еще 34 рязанца за неделю получили штрафы за незаконную торговлю. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Всего с начала 2025 года 1 841 нарушитель привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю.

Общая сумма наложенных штрафов составила 5 281 100 рублей.

В мэрии рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья, так как у продавцов нет санитарных книжек.