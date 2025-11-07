Еще 34 рязанца за неделю получили штрафы за незаконную торговлю
Всего с начала 2025 года 1 841 нарушитель привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 5 281 100 рублей. В мэрии рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья, так как у продавцов нет санитарных книжек.
