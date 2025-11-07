Экономист назвала россиянам причину повышения цен на связь в следующем году

Экономист Юлия Шайхразеева прокомментировала ожидаемый рост цен на услуги связи в следующем году. По ее словам, повышение тарифов связано с несколькими факторами, включая увеличение затрат на оборудование и изменения в поведении пользователей. «Ожидаемая волна повышения тарифов — это предсказуемое событие, учитывая растущие затраты на инфраструктуру и изменение поведения абонентов. Мы увидим минимум 5-10% повышения цен на комплексные тарифы, поскольку операторы стремятся оставаться конкурентоспособными на рынке», — отметила Шайхразеева. Кроме того, большинство операторов будут вынуждены искать новые пути оптимизации расходов для поддержания своих финансовых показателей, не теряя при этом абонентов.

