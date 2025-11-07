Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
11°
Вск, 09
Пнд, 10
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.29 / 81.40 07/11 18:15
Нал. EUR 94.09 / 95.25 07/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 076
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 962
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 869
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 585
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Экономист назвала россиянам причину повышения цен на связь в следующем году
Экономист Юлия Шайхразеева прокомментировала ожидаемый рост цен на услуги связи в следующем году. По ее словам, повышение тарифов связано с несколькими факторами, включая увеличение затрат на оборудование и изменения в поведении пользователей. «Ожидаемая волна повышения тарифов — это предсказуемое событие, учитывая растущие затраты на инфраструктуру и изменение поведения абонентов. Мы увидим минимум 5-10% повышения цен на комплексные тарифы, поскольку операторы стремятся оставаться конкурентоспособными на рынке», — отметила Шайхразеева. Кроме того, большинство операторов будут вынуждены искать новые пути оптимизации расходов для поддержания своих финансовых показателей, не теряя при этом абонентов.

Экономист Юлия Шайхразеева прокомментировала ожидаемый рост цен на услуги связи в следующем году, пишет RuNews24.ru.

По ее словам, повышение тарифов связано с несколькими факторами, включая увеличение затрат на оборудование и изменения в поведении пользователей.

«Ожидаемая волна повышения тарифов — это предсказуемое событие, учитывая растущие затраты на инфраструктуру и изменение поведения абонентов. Мы увидим минимум 5-10% повышения цен на комплексные тарифы, поскольку операторы стремятся оставаться конкурентоспособными на рынке», — отметила Шайхразеева.

Кроме того, большинство операторов будут вынуждены искать новые пути оптимизации расходов для поддержания своих финансовых показателей, не теряя при этом абонентов.

Ранее Россиян предупредили о повышении цен на связь.