Дональд Трамп заявил о подвижках в урегулировании конфликта на Украине

6 ноября на встрече с лидерами стран Центральной Азии американский президент напомнил, что ему удалось добиться прекращения восьми конфликтов за последние месяцы. Трамп добавил, что они хотят закончить еще один конфликт и это вполне возможно. Он рассчитывает, что в какой-то момент стороны «поступят умно и сделают это». «Мы просто хотим прекращения этой войны», — отметил глава Белого дома.