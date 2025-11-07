Цены на подсолнечное масло в мире достигли максимума с 2022 года

Отмечается, что подсолнечное масло в октябре 2025 года дорожало четвертый месяц подряд, цены выросли на 3,4%, достигнув 1357 долларов за тонну. По данным агентства, это стало максимальным значением с октября 2022 года. Основной причиной назвали продолжающееся снижение экспорта Украины, которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков подсолнечного масла в мире.

Цены на подсолнечное масло в мире достигли максимума с 2022 года. Об этом сообщило 7 ноября РИА Новости.

Отмечается, что подсолнечное масло в октябре 2025 года дорожало четвертый месяц подряд, цены выросли на 3,4%, достигнув 1357 долларов за тонну. По данным агентства, это стало максимальным значением с октября 2022 года.

Основной причиной назвали продолжающееся снижение экспорта Украины, которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков подсолнечного масла в мире.