Блеск нового формата: в ТРЦ «Марко Молл» открылся «585 Золотой»

Федеральная ювелирная сеть «585 Золотой» открыла новый магазин в торгово‑развлекательном центре «Марко Молл» в Рязани. Сеть уже представлена более чем в 420 городах России.

На данный момент «585 Золотой» насчитывает свыше 1 000 магазинов по всей стране, владеет собственным производством и обеспечивает многоуровневый контроль качества на всех этапах создания украшений.

В стильном пространстве магазина в «Марко Молл» представлен широкий выбор изделий из золота и серебра, украшений с драгоценными и полудрагоценными камнями.

Покупатели получат доступ к каталогу из более чем 50 000 украшений — в магазине представлены различные размеры и модели изделий.

Для пользователей мобильного приложения «585 Золотой» действует эксклюзивная акция 10 000 бонусов при регистрации и подарочная подвеска за первую установку приложения.

«585 Золотой» расположен у входа № 4 ТРЦ «Марко Молл» напротив гипермаркета «Магнит».