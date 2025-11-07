Астроном рассказал, когда ожидается парад планет в 2026 году
Как рассказал руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк, парад планет удастся увидеть только в конце февраля. В ряд выстроятся Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Меркурий с Венерой. Перхняк уточнил, что Уран и Нептун вооруженным глазом нельзя увидеть, это очень неяркие планеты. Уточняется, что парады планет можно наблюдать из любой точки Земли при ясной погоде.
