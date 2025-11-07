Александра Трусова стала обладательницей серебряной медали чемпионата Европы-2022
Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию и лишил золотой медали россиянку Камилу Валиеву. В результате уроженка Рязани Александра Трусова стала обладательницей серебряной медали чемпионата. Золото досталось Анне Щербаковой.
