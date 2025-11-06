Жители Песочни пожаловались на отсутствие восстановительных работ после ремонта

Рязань
Жители микрорайона Дашково-Песочня пожаловались на плохое состояние территорий после ремонта теплотрасс, сообщили в телеграм-канале «Регион для жизни». После работ не восстановили благоустройство по нескольким адресам. На улице Зубковой, дом 31А, повреждено дорожное покрытие, осел щебень, двор в плохом состоянии. У дома 26 по той же улице пешеходные пути к школе № 71 и детсаду № 7 затоплены грязью или разрушены, создавая опасность для детей. Во дворе дома Новоселов, 19 отсутствует асфальт, а на Касимовском шоссе у домов 46 и 48 остались открытые ямы и траншеи. Жители ждут реакции властей и подрядчиков.

Жители микрорайона Дашково-Песочня пожаловались на неудовлетворительное состояние территории после завершения ремонтных работ на теплотрассах. Об этом сообщили в телеграм-канале «Регион для жизни».

Как сообщают местные жители, после ремонта не было должным образом восстановлено благоустройство по нескольким адресам.

Так, по на улице Зубковой, дом 31А, дорожное покрытие оказалось поврежденным, щебень осел, а территория двора осталась в ненадлежащем состоянии.

По соседней улице Зубковой, дом 26, возникли проблемы с доступностью путей передвижения детей в школу № 71 и детский сад № 7: пешеходные зоны оказались затопленными грязью либо разрушенными, вынуждая школьников ходить по опасным участкам дороги.

Во дворе дома Новоселов, 19, также отсутствует асфальтовое покрытие, а на Касимовском шоссе возле домов № 46 и № 48 остались ямы и траншеи, оставшиеся открытыми после окончания строительных мероприятий.

Рязанцы надеются на скорейшую реакцию властей и подрядчиков, выполнивших ремонтные работы.