Жители Песочни пожаловались на отсутствие восстановительных работ после ремонта

Жители микрорайона Дашково-Песочня пожаловались на плохое состояние территорий после ремонта теплотрасс, сообщили в телеграм-канале «Регион для жизни». После работ не восстановили благоустройство по нескольким адресам. На улице Зубковой, дом 31А, повреждено дорожное покрытие, осел щебень, двор в плохом состоянии. У дома 26 по той же улице пешеходные пути к школе № 71 и детсаду № 7 затоплены грязью или разрушены, создавая опасность для детей. Во дворе дома Новоселов, 19 отсутствует асфальт, а на Касимовском шоссе у домов 46 и 48 остались открытые ямы и траншеи. Жители ждут реакции властей и подрядчиков.

