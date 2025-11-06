Жителей Рязанской области начали пугать фейковым маньяком
Жителей Рязанской области начали пугать фейковым маньяком. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб Касимов».
По данным канала, в соцсетях начала появляться информация о том, что по Касимову якобы бродит маньяк. Приводилось даже описание его внешности: человек 25-30 лет с короткими волосами.
«Вся информация в них не соответствует действительности!» — отметили в посте.
Рязанцам напомнили, что переходить по ссылкам в таких постах категорически нельзя.