Жителей Рязанской области начали пугать фейковым маньяком

В соцсетях начала появляться информация о том, что по Касимову якобы бродит маньяк. Приводилось даже описание его внешности: человек 25-30 лет с короткими волосами. «Вся информация в них не соответствует действительности!» — отметили в посте. Рязанцам напомнили, что переходить по ссылкам в таких постах категорически нельзя.

Жителей Рязанской области начали пугать фейковым маньяком. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб Касимов».

По данным канала, в соцсетях начала появляться информация о том, что по Касимову якобы бродит маньяк. Приводилось даже описание его внешности: человек 25-30 лет с короткими волосами.

«Вся информация в них не соответствует действительности!» — отметили в посте.

Рязанцам напомнили, что переходить по ссылкам в таких постах категорически нельзя.