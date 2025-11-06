За ночь над российскими регионами сбили 75 БПЛА

49 дронов перехватили над территорией Волгоградской области, 7 — над Крымом, 6 — над Воронежской областью, 4 — над Ростовской, 3 — над Белгородской, 2 — над Орловской, по 1 БПЛА уничтожено над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.