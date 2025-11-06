Врачи спасли 61-летнего рязанца с тромбом в легких

Врачи спасли 61-летнего рязанца с тромбом в легких. Об этом 6 ноября сообщили в соцсетях ОКБ.

61-летнего мужчину доставили в больницу с жалобой на внезапно возникшую острую одышку. Ему поставили диагноз — тромбоэмболия легочной артерии. Отмечается, что жизненно важная артерия, через которую поступает кровь в легкие для обогащения кислородом, была закупорена тромбом.

На консилиуме решили провести тромболизис [процедура растворения тромба с помощью специальных лекарственных препаратов (тромболитиков), которые вводятся внутривенно. — прим. ред.].

Все прошло успешно. Состояние пациента стабилизировалось. Его выписали в удовлетворительном состоянии.