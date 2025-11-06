Волгореченск в Костромской области атаковали БПЛА, закрыты детсады и школы

Волгореченск в Костромской области атаковали БПЛА, на день закрыты детсады и школы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Со ссылкой на губернатора региона Сергея Ситникова отмечается, что ночью 6 ноября дроны атаковали «объекты энергетической инфраструктуры» в Волгореченске.

«Под утро жители города слышали работу защитной системы — прозвучало несколько хлопков. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет», — написал Ситников.