Водителям напомнили, что за обрызгивание пешеходов может грозить штраф
Водителей, которые намеренно обрызгивают пешеходов, проезжая через лужи, могут привлечь к административной ответственности, пишет «Абзац». По словам Людмилы Айвар, представителя экспертного совета при уполномоченном по правам человека Москвы, такие действия могут квалифицироваться как нарушение ПДД с штрафом от 1 до 3 тысяч рублей. Если водитель не учитывает дорожные и погодные условия и направляет автомобиль в лужу, это может быть расценено как нарушение пункта 10.1 ПДД — штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей. Если водитель использует неприличные высказывания или жесты в адрес пешеходов, это может квалифицироваться как оскорбление. Для доказательства нарушения необходимы видеозаписи, показания свидетелей и заявление в ГИБДД.

Водителей, которые намеренно обрызгивают пешеходов, проезжая через лужи, могут привлечь к административной ответственности, пишет «Абзац».

Как сообщила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы Людмила Айвар, такие действия могут квалифицироваться как нарушение ПДД. В зависимости от обстоятельств, штраф за подобное поведение может составлять от 1 до 3 тысяч рублей.

По словам эксперта, если водитель не учитывает дорожные и погодные условия и направляет автомобиль в лужу, это может быть расценено как нарушение пункта 10.1 ПДД. В этом случае возможно применение статьи 12.30 КоАП РФ, которая грозит штрафом от 1 до 1,5 тысячи рублей. Если водитель при этом использует неприличные высказывания или жесты в адрес пешеходов, его действия могут дополнительно квалифицироваться как оскорбление с штрафом до 3 тысяч рублей.

Людмила Айвар отметила, что если действия водителя носят демонстративно-хулиганский характер, может быть применена статья о мелком хулиганстве. Для доказательства факта нарушения необходимо наличие видеозаписей, показаний свидетелей и заявления в ГИБДД.