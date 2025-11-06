Водителям напомнили, что за обрызгивание пешеходов может грозить штраф

Водителей, которые намеренно обрызгивают пешеходов, проезжая через лужи, могут привлечь к административной ответственности, пишет «Абзац». По словам Людмилы Айвар, представителя экспертного совета при уполномоченном по правам человека Москвы, такие действия могут квалифицироваться как нарушение ПДД с штрафом от 1 до 3 тысяч рублей. Если водитель не учитывает дорожные и погодные условия и направляет автомобиль в лужу, это может быть расценено как нарушение пункта 10.1 ПДД — штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей. Если водитель использует неприличные высказывания или жесты в адрес пешеходов, это может квалифицироваться как оскорбление. Для доказательства нарушения необходимы видеозаписи, показания свидетелей и заявление в ГИБДД.

