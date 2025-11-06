Во время пожара на улице Гоголя пожарные спасли 35-летнего рязанца

Пожар произошел вечером 5 ноября. Отмечается, что в результате пожара огнем повреждена мебель. На пожаре спасен мужчина 1990 года рождения, эвакуировано 10 человек Площадь пожара 1 квадратный метр. В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники. Ранее появилось видео с места.