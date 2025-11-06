Вильфанд рассказал, ждать ли рязанцам снега на этой неделе

По словам метеоролога, снег сейчас наблюдается на 75-80% территории России. «Однако в центре европейской части страны снежный покров в течение этой неделе не ляжет», — отметил Вильфанд. Ранее синоптики прогнозировали, что снег в регионе выпадет 13 ноября.