В Рыбновском районе горело неэксплуатируемое здание

5 ноября в поселке Глебоково Рыбновского района загорелось неэксплуатируемое здание. Об этом пишет МЧС по Рязанской области. Сообщение о пожаре поступило в 21:42. Огонь тушили 10 человек и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 50 м². Погибший и пострадавших не оказалось.