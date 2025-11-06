В Ряжске горели гаражные кооперативы, один человек в реанимации

ЧП случилось вечером 5 ноября на улице Кольцова в Ряжске. Горели четыре гаража. Общая площадь пожара составила 104 квадратных метра. По предварительной информации, пожар в гаражах начался с возгорания автомобиля Lada 2111. Владелец автомобиля получил серьезные ожоги был госпитализирован в реанимацию Ряжской районной больницы.

