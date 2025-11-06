В рязанском Доме ребенка начали использовать новую методику реабилитации

В Доме ребенка применяется микротоковая рефлексотерапия для лечения детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Микротоковая рефлексотерапия представляет собой метод социальной реабилитации, который подходит детям начиная с шести месяцев. Эффект достигается благодаря воздействию на организм сверхмалых электрических импульсов. Эта процедура способствует улучшению работы мозжечка, корковых и подкорковых структур, расслабляет спазмированные мышцы, активирует речевые и когнитивные зоны головного мозга, а также помогает снять нервное напряжение.