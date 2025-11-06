В Рязанской области сгорел жилой дом

5 ноября в деревне Качаново Рыбновского района горел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону. Сообщение об инциденте поступило в 19:49. Возгорание ликвидировали 9 человек и 4 единицы техники, а также добровольная пожарная команда. Огонь распространился на площади 100 м². В результате пожара дом был уничтожен. Погибший и пострадавших не оказалось.