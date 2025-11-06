В Рязанской области повысили транспортный налог

Для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил устанавливается ставка до 15 рублей за 1 лс, с мощностью от 100 до 150 лс — до 25 рублей; для мотоциклов и мотороллеров с мощностью до 20 лс — до 6 рублей, с мощностью от 20 до 35 лс — до 10 рублей; для автобусов с мощностью до 200 лс — до 40 рублей, свыше 200 лс — до 80 рублей; для грузовых автомобилей с мощностью от 100 до 150 лс — до 35 рублей, с мощностью от 150 до 200 лс — до 45 рублей. Причиной такого решения стала «гармонизация налоговой нагрузки», «поддержание стабильности дорожного фонда», «компенсация льгот». Отмечается, что в Рязанской области власти ждут прибавку в 7,3 млн рублей уже в 2026 и 125,7 млн годом позже.