В Рязанской области повысили транспортный налог
В Рязанской области повысили транспортный налог. Об этом сообщают «Ведомости».

Для легковых автомобилей:

  • с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил устанавливается ставка до 15 рублей за 1 лс,
  • с мощностью от 100 до 150 лс — до 25 рублей;

Для мотоциклов и мотороллеров:

  • с мощностью до 20 лс — до 6 рублей,
  • с мощностью от 20 до 35 лс — до 10 рублей;

для автобусов:

  • с мощностью до 200 лс — до 40 рублей, свыше 200 лс — до 80 рублей;

для грузовых автомобилей:

  • с мощностью от 100 до 150 лс — до 35 рублей, с мощностью от 150 до 200 лс — до 45 рублей.

Причиной такого решения стала «гармонизация налоговой нагрузки», «поддержание стабильности дорожного фонда», «компенсация льгот».

Отмечается, что в Рязанской области власти ждут прибавку в 7,3 млн рублей уже в 2026 и 125,7 млн годом позже.