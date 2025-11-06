В Рязанской области не будет света 6 ноября

В Рязанской области 6 ноября отключат электроэнергию. Об этом сообщает администрация Кадомского района. Света не будет с 9:00 до 16:30 на следующих улицах рабочего поселка Кадом: Дружбы, Коммунальная, Спортивная, Центральная. В это время будет проходить работа по выправке опор.