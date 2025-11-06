В Рязани водитель Volkswagen проехал на «красный» и едва не устроил ДТП

Инцидент произошел утром 6 ноября на Северной окружной. На опубликованном видео видно, как водитель Volkswagen проезжает на «красный» и едва не врезается в автомобиль Toyota, который поворачивал на перекрестке налево.