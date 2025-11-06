В Рязани водитель Volkswagen проехал на «красный» и едва не устроил ДТП
Инцидент произошел утром 6 ноября на Северной окружной. На опубликованном видео видно, как водитель Volkswagen проезжает на «красный» и едва не врезается в автомобиль Toyota, который поворачивал на перекрестке налево.
В Рязани водитель Volkswagen проехал на «красный» и едва не устроил ДТП. Соответствующие кадры опубликованы в соцсетях.
Отмечается, что инцидент произошел утром 6 ноября на Северной окружной.
На опубликованном видео видно, как водитель Volkswagen проезжает на «красный» и едва не врезается в автомобиль Toyota, который поворачивал на перекрестке налево.
Фото и видео: группа «ПУВР» в «ВК»