В Рязани стая бродячих собак загрызла домашнюю кошку

Инцидент произошел в рязанском микрорайоне Голечино, во дворе дома № 17 на улице Светлый проезд ночью с 5 на 6 ноября. На видео с камеры подъезда можно увидеть, что как минимум две светлые собаки напали на кошку в 4 часа утра. Рязанец пояснил, что его семья живет на первом этаже, поэтому кошка имела доступ к улице, но была домашней. По словам мужчины, его питомец была привита и стерилизована «по всем правилам».

По словам владельца погибшей кошки, обращения по поводу агрессивных собак в районе он подает в течение двух лет, но ситуация никак не решается. Рязанец рассказал, что местные жители в темное время суток выходят только с перцовыми баллончиками — собаки лают на прохожих, периодически нападают.

«Собаки не все с клипсами. Недалеко находится гимназия № 5, дети боятся возвращаться по домам со школы», — поделился мужчина.

Он также показал официальный ответ на свое обращение от горслужбы по контролю за безнадзорными животными. Там сообщается, что сотрудники отлова регулярно выезжают по адресам, где обитают собаки.

«В случае обнаружения животных, проявляющих признаки немотивированной агрессии, данные животные будут помещены в приют на пожизненное содержание», — написали в службе.

Рязанец намерен обратиться в МВД по Октябрьскому району из-за произошедшего.