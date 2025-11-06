В Рязани мужчина избил соседа и сломал ему ребра

В Рязани мужчина избил соседа и сломал ему ребра. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Врачи ОКБ рассказали полицейским, что с улицы Бронной госпитализирован 45-летний рязанец. У пострадавшего зафиксировали ушибленную рану головы и переломы ребер. Его нашли без сознания на улице.

Полицейские установили, что пострадавший проживает неподалеку от места происшествия. Они опросили соседей и узнали, что около часа назад рязанец поругался с соседом. В общем коридоре началась драка, которая продолжилась на улице.

К избиению оказался причастен 34-летний мужчина. Ранее его осудили за грабеж, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Он вышел из тюрьмы около года назад и приехал в Рязань к знакомой по переписке.

Сотрудники полиции организовали пункт скрытого наблюдения и задержали злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ, по которой грозит до восьми лет тюрьмы. Подозреваемого арестовали.